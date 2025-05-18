Şampiyonluk kutlaması felakete döndü! Araç alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şampiyonluk kutlaması felakete döndü! Araç alev alev yandı

Küçükçekmece'de Galatasaraylı taraftarların havai fişekle yaptığı şampiyonluk kutlaması sırasında yangın çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti.

HAVAİ FİŞEK YANGIN ÇIKARDI

Küçükçekmece Sefaköy'de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişek attı.

Patlatılan havai fişeklerden bazıları o sırada yoldan geçen otomobillerden birine isabet etti.

Araç alevler içinde kalırken, orada bulunanlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

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