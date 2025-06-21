Şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe taraftarını kızdıran pankart

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Kupasını kazanması Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği’nde düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Fenerbahçeli yöneticilerin EuroLeague kupasıyla katıldığı etkinlikte asılan bir pankart eleştiri konusu oldu.

Sarı lacivertli taraftarlar, ‘‘Bizim çocuklarımız elbet bir gün Süper Lig şampiyonluğu görecektir. Ama sizin çocuklarınız asla bir Euroleague kupası göremeyecek" ifadelerinin yazıldığı pankarta sosyal medyada tepki gösterdi.

Fenerbahçe taraftar gruplarından 12 Numara yaptığı paylaşımda ‘‘Bir yönetici de bu nasıl pankart demez mi?’’ ifadelerini kullanırken birçok taraftar da yorumda bulunarak pankartı eleştirdi.