Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek

Galatasaray, Süper Lig'de kritik Ankara deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılar sahadan galibiyetle ayrılırsa şampiyon olacak. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu...

Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu mücadeleyi kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik karşılaşmanın ilk 11'leri de açıklandı.

İŞTE ŞAMPİYONLUK MAÇININ İLK 11'LERİ;

MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Hasan Ali, Diack, Taylan, Zahid, Milson, Ali Sowe

Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Oliviera, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi

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