Şampiyonluk sonrası şok: Veda etti

İngiltere Premier Ligi şampiyonu Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını resmen duyurdu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu şunları söyledi:

Liverpool'da 20 yıl geçirdikten sonra, sezon sonunda ayrılacağım kesinleşti. Bu hayatımda verdiğim en zor karardı. Birçoğunuzun neden bu konudan bahsetmediğimi merak ettiğini veya hayal kırıklığına uğradığını biliyorum. Ancak niyetim her zaman takımın çıkarlarına tamamen odaklanmaktı; yani 20. şampiyonluğumuzu güvence altına almak. Bu kulüp 20 yıldır tüm hayatım, tüm dünyam oldu. Altyapıdan bugüne kadar, kulübün içindeki ve dışındaki herkesin bana verdiği destek ve sevgi sonsuza dek benimle kalacak. Hepinize sonsuza dek borçlu olacağım. Ama ben bu kararla yeni bir meydan okumayı deneyimlemek, kendimi konfor alanımın dışına çıkarmak istiyorum. Bu, hem profesyonel hem de kişisel olarak kendimi zorlamakla ilgili. Kulüpte olduğum her gün elimden gelenin en iyisini yaptım ve bunu anladığınızı umuyorum. Kalbimin derinliklerinden, son 20 yıldır bana destek olan herkese , antrenörlerime, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, personele ve inanılmaz taraftarımıza teşekkür ediyorum. Burada hayallerimi yaşayacak kadar şanslıydım ve sizinle birlikte yaşama şansına sahip olduğum özel anları asla unutmayacağım. Bu kulübe olan sevgim asla ölmeyecek."

Kulübün açıklamasında sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alexander-Arnold'ın, sezon sonu takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Liverpool altyapısına altı yaşındayken giren Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016'dan bu yana 352 maça çıktı ve 23 gol attı. Defansın sağında görev yapan Trent Alexander-Arnold, Liverpool formasıyla ikişer defa İngiltere Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield zaferleri yaşadı.

26 yaşındaki futbolcu, Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu, İspanyol ekibiyle beş yıllık sözleşme imzalayacak.