Şampiyonluk yaramadı, ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonluk yaramadı, ayrıldı

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanan Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, evlenmek isteyen kız arkadaşından ayrıldı.

Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, bu sefer aşk hayatıyla gündeme geldi.

Total Football'ın haberine göre; Cole Palmer, evlenmek için baskı yapan kız arkadaşı Connie Grace'in ısrarlarına dayanamayarak ayrılma kararı aldı.

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Cole Palmer'ın evlilik için çok genç olduğunu düşündüğü aktarıldı. Connie Grace'in yaklaşık 1 yıldır, Cole Palmer'a sözleşmeli bir evlilik yapmak için ısrarcı olduğu vurgulandı.

Connie Grace ile Cole Palmer ikilisi sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı.

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