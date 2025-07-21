Şampiyonluk yaramadı, ayrıldı

Premier Lig devi Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, bu sefer aşk hayatıyla gündeme geldi.

Total Football'ın haberine göre; Cole Palmer, evlenmek için baskı yapan kız arkadaşı Connie Grace'in ısrarlarına dayanamayarak ayrılma kararı aldı.

Cole Palmer'ın evlilik için çok genç olduğunu düşündüğü aktarıldı. Connie Grace'in yaklaşık 1 yıldır, Cole Palmer'a sözleşmeli bir evlilik yapmak için ısrarcı olduğu vurgulandı.

Connie Grace ile Cole Palmer ikilisi sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı.