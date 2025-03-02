Şampiyonluk yarışında kritik gece! Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında bu akşam rakipleriyle karşılaşacak.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarının detayları...

KASIMPAŞA - GALATASARAY

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Cimbom, zorlu rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde karşılaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde alınan beraberliğin ardından tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan Galatasaray, namağlup bir şekilde zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertlilerle olan 6 puan farkı korumayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de oynayacağı merak ediliyor. Burak Yılmaz ile son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan ev sahibi takım ise taraftarı önünde tekrar çıkış arıyor. 31 puanla 9. sırada bulunan Kasımpaşa, Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Rodrigues, Yasin, Piatkowski, Winck, Cafu, Ben Ouanes, Barak, Hajradinovic, Fall, Nuno. (muhtemel)

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen

GALATASARAY'DA TEK HEDEF 3 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda AZ Alkmaar'a elenen, yoluna lig ve kupada devam eden Galatasaray, hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezon sonunda 5. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ligde yoluna namağlup devam ediyor. 2 Mart Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında 3 puanın sahibi olmak isteyen Cimbom, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. 64 puanla birinci sırada yer alan Galatasaray, sarı-lacivertlilerle olan 6 puan farkı korumayı amaçlıyor.

VICTOR OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Victor Osimhen, etkili performans göstermeye devam ediyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maçta süre alan Nijeryalı yıldız futbolcu, 20 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan ve taraftarın gönlüne taht kuran 26 yaşındaki golcü ismin Kasımpaşa maçında da ilk 11'de süre alacağı tahmin ediliyor.

ALVARO MORATA OYNAYACAK MI?

Ara transfer döneminde Milan'dan kiralanan Alvaro Morata, AZ Alkmaar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bir süredir tedavisine devam edilen İspanyol golcünün Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı merak edilirken, kritik maçta kadroda olması bekleniyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 maçta süre alan 32 yaşındaki yıldız isim 2 gol kaydetti.

OKAN BURUK TRİBÜNDE YER ALACAK

Ligin 25. haftasında Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'un cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

Konu hakkında Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın reddedildiği belirtilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında kulübede yer alamayacağı açıklandı.

CİMBOM'DA KİMLER EKSİK?

Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da uzun süredir tedavisine devam edilen Ismail Jakobs forma giyemeyecek. AZ Alkmaar deplasmanında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Alvaro Morata'nın kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Diğer yandan Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Yunus Akgün de lacivert-beyazlılar karşısında süre alamayacak.

Tottenham açında sakatlanan ve sezonu kapatan Maouro Icardi'nin de tedavisi sürüyor.

GALATASARAY'DAN ÜSTÜNLÜK

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Kasımpaşa ile Galatasaray 84. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçlardan 63'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 7 mücadeleyi de lacivert-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan üstlenecek.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde alınan beraberliğin ardından hata yapmak istemiyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kanarya, sarı-kırmızılılar ile olan şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Akdeniz ekibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Fenerbahçe'de hangi isimlerin ilk 11'de yer alacağı merak ediliyor. Emre Belözoğlu yönetiminde son 5 maçını da kaybetmeyen Antalyaspor ise zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almanın yollarını arayacak. Peki, Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En- Nesyri

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Petrusenko, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Youssef En-Nesyri etkili oyununu sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Gaziantep FK deplasmanında rakip fileleri havalandırmayı başaran Faslı golcü, bu sezon oynadığı 38 maçta 25 gol ve 5 asist yaptı.

TALISCA ISINMAYA BAŞLADI

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, Gaziantep FK ile oynanan kupa maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Ceza sahası dışından çektiği etkili şutlarla rakiplere zor anlar yaşatan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 4 gol kaydederken, henüz asist katkısında bulunamadı.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Antalyaspor maçına hazırlanan Fenerbahçe, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 0-0 berabere kalan ve 7 maçlık galibiyet serisi son bulan Kanarya, tekrar 3 puan alarak seri yakalamayı hedefliyor. 58 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile sürdürdüğü şampiyonluk yarışında yara almadan puan farkını kapatmak istiyor.

JOSE MOURINHO TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 4 maç ceza alan Jose Mourinho'nun cezası Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirildi. Onvo Antalyaspor maçında takımının başında olamayacak Portekizli çalıştırıcı, kritik karşılaşmayı tribünden takip edecek.

KANARYA'DA KİMLER EKSİK?

Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de sakat futbolcuların tedavisi devam ediyor. Ligin 26. haftasında oynanacak mücadelede sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından etkili bir performans ortaya koyan Antalyaspor, son 5 lig maçını da kaybetmi. Bu maçlarda; 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Akdeniz ekibi, en mağlubiyetini ise Göztepe deplasmanında aldı. Fenerbahçe karşısında da puan ya da puanlar almak isteyen Antalyaspor'un nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 65. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Antalyaspor 65. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan maçların 42'sini sarı-lacivertliler kazanırken, 9 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek.