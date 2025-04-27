Şampiyonluk yarışında kritik viraj! Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda ikas Eyüpspor ile mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Süper Lig'de geride kalan bölümde 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 77 puanla giren Galatasaray, maç eksiğiyle beraber en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Üst üste 3. ve toplamda da 25. şampiyonluğunu almak isteyen "Cimbom" kazanarak son 5 hafta öncesinde puan avantajını korumaya çalışacak. Her iki takım için de kazanmal kritik ve stratejik önem taşıyor.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ise bu sezonun flaş takımlarından biri konumunda. Eflatun-sarılı takım, bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı. İstanbul temsilcisi, ilk 4 içinde yer alarak Avrupa kupalarına gitme hedefiyle mücadele ediyor.

GALATASARAY'DA EKSİK VAR MI?

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada Barış Alper Yılmaz'dan faydalanamayacak. Ligin 32. haftasındaki Sipay Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert, yarın teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.

EYÜPSPOR'DA 5 EKSİK BULUNUYOR

Teknik direktör Arda Turan, Galatasaray karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Turan, sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'e görev veremeyecek. Ayrıca lisansı çıkarılmayan İsmail Can Fidan da Galatasaray'da karşı mücadele edemeyecek.

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Peki Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Eyüpspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen