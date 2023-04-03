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Galatasaray'ın 2 mağlubiyet lüksü var

Süper ligde 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9, aynı maç sayısındaki Beşiktaş'ın 11 puan önünde bulunan Galatasaray, bu haftayı bay geçecek. Fenerbahçe'nin bu hafta Karagümrük'ü yenmesi halinde puan farkı 6'ya düşecek. Bu da Galatasaray'ın 2 yenilgi lüksü anlamına geliyor.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:27
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Şampiyonlukta Galatasaray'ın 2 mağlubiyet lüksü var

Galatasaray'ın 2 mağlubiyet lüksü var
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Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'de son 11 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı da kızıştı. Feherbahçe'nin kendi sahasında Beşiktaş'a 4-2 yenilmesi şampiyonluk yarışında ağır darbe almasına neden oldu. Ezeli rakibini maçın büyük bölümünde 10 kişi oynamasına rağmen dize getiren Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.
Galatasaray bu hafta bay geçeceğinden maç yapmayacak. 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde olan Galatasaray 15 gün sonra evinde Kayserispor ile karşılaşacak.
Ligi ikinci sırada sürdüren Fenerbahçe bu hafta Karagümrük deplasmanına çıkacak. Rakibini yenmesi halinde Fenerbahçe'nin de oynadığı maç sayısı da 26 olacak ve Galatasaray ile puan farkı da 6'ya düşecek.
Son hafta ligden çekilen Hatayspor deplasmanından 3 puanı hükmen kazanacak Galatasaray ise 9 maç yapacak. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması durumunda bile Galatasaray'ın 2 yenilgi alma lüksü bulunuyor. 2 yenilgi alsa bile Galatasaray averaj üstünlüğünü rakibine kapırmazsa mutlu sona ulaşacak. 
Beşiktaş ile Galatasaray'ın arasında 11 puan fark bulunuyor. Beşiktaş bu hafta Giresun'u yenerse puan farkını 8'e düşürecek. Ancak Galatasaray'dan 1 maç fazla oynamış olacak. Beşiktaş ligin 36'ncı haftasını bay geçecek. 
İşte şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımımızın kalan maçları 
GALATASARAY - 63 PUAN
28. HAFTA - BAY
29. HAFTA - KAYSERİ
30. HAFTA - ALANYA (D)
31. HAFTA - KARAGÜMRÜK
32. HAFTA - BEŞİKTAŞ (D)
33. HAFTA - BAŞAKŞEHİR
34. HAFTA - İSTANBUL (D)
35. HAFTA - SİVAS
36. HAFTA - A.GÜCÜ (D)
37. HAFTA - FENERBAHÇE
38. HAFTA - HATAY (Hükmen)

FENERBAHÇE - 54 PUAN
28. HAFTA - K.GÜMRÜK (D)
29. HAFTA - ANKARAGÜCÜ
30. HAFTA - B.ŞEHİR (D)
31. HAFTA - İSTANBUL
32. HAFTA - SİVAS (D)
33. HAFTA - GİRESUN (D)
34. HAFTA - TRABZON
35. HAFTA - HATAY (hükmen)
36. HAFTA - ANTALYA
37. HAFTA - G.SARAY (D)
38. HAFTA - G.ANTEP (Hükmen)

BEŞİKTAŞ - 52 PUAN
28. HAFTA - GİRESUN
29. HAFTA - TRABZON (D)
30. HAFTA - HATAY (Hükmen)
31. HAFTA - ÜMRANİYE (D)
32. HAFTA - GALATASARAY
33. HAFTA - ANTALYA (D)
34. HAFTA - G.ANTEP (Hükmen)
35. HAFTA - ADANA DEMİR (D)
36. HAFTA - (BAY)
37. HAFTA - KASIMPAŞA (D)
38. HAFTA - KONYA

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