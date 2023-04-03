Galatasaray'ın 2 mağlubiyet lüksü var

Editör: Fatma Demirkaya

Süper Lig'de son 11 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı da kızıştı. Feherbahçe'nin kendi sahasında Beşiktaş'a 4-2 yenilmesi şampiyonluk yarışında ağır darbe almasına neden oldu. Ezeli rakibini maçın büyük bölümünde 10 kişi oynamasına rağmen dize getiren Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında ben de varım dedi.

Galatasaray bu hafta bay geçeceğinden maç yapmayacak. 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde olan Galatasaray 15 gün sonra evinde Kayserispor ile karşılaşacak.

Ligi ikinci sırada sürdüren Fenerbahçe bu hafta Karagümrük deplasmanına çıkacak. Rakibini yenmesi halinde Fenerbahçe'nin de oynadığı maç sayısı da 26 olacak ve Galatasaray ile puan farkı da 6'ya düşecek.

Son hafta ligden çekilen Hatayspor deplasmanından 3 puanı hükmen kazanacak Galatasaray ise 9 maç yapacak. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması durumunda bile Galatasaray'ın 2 yenilgi alma lüksü bulunuyor. 2 yenilgi alsa bile Galatasaray averaj üstünlüğünü rakibine kapırmazsa mutlu sona ulaşacak.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın arasında 11 puan fark bulunuyor. Beşiktaş bu hafta Giresun'u yenerse puan farkını 8'e düşürecek. Ancak Galatasaray'dan 1 maç fazla oynamış olacak. Beşiktaş ligin 36'ncı haftasını bay geçecek.

İşte şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımımızın kalan maçları

GALATASARAY - 63 PUAN

28. HAFTA - BAY

29. HAFTA - KAYSERİ

30. HAFTA - ALANYA (D)

31. HAFTA - KARAGÜMRÜK

32. HAFTA - BEŞİKTAŞ (D)

33. HAFTA - BAŞAKŞEHİR

34. HAFTA - İSTANBUL (D)

35. HAFTA - SİVAS

36. HAFTA - A.GÜCÜ (D)

37. HAFTA - FENERBAHÇE

38. HAFTA - HATAY (Hükmen)

FENERBAHÇE - 54 PUAN

28. HAFTA - K.GÜMRÜK (D)

29. HAFTA - ANKARAGÜCÜ

30. HAFTA - B.ŞEHİR (D)

31. HAFTA - İSTANBUL

32. HAFTA - SİVAS (D)

33. HAFTA - GİRESUN (D)

34. HAFTA - TRABZON

35. HAFTA - HATAY (hükmen)

36. HAFTA - ANTALYA

37. HAFTA - G.SARAY (D)

38. HAFTA - G.ANTEP (Hükmen)

BEŞİKTAŞ - 52 PUAN

28. HAFTA - GİRESUN

29. HAFTA - TRABZON (D)

30. HAFTA - HATAY (Hükmen)

31. HAFTA - ÜMRANİYE (D)

32. HAFTA - GALATASARAY

33. HAFTA - ANTALYA (D)

34. HAFTA - G.ANTEP (Hükmen)

35. HAFTA - ADANA DEMİR (D)

36. HAFTA - (BAY)

37. HAFTA - KASIMPAŞA (D)

38. HAFTA - KONYA