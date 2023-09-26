SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 26 Eylül 2023 / 00:01

T.C.

SAMSUN1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI : 2022/44 ORT. GİD. SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Samsun 1 Sulh Hukuk Mahkemesinin 19/10/2021 tarih, 2020/1682 Esas, 2021/2315 sayılı kararı ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : 24/05/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre, Samsun ili, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 598 ada 36 parsel ile tapuya arsa olarak kayıtlı olan taşınmazın alanının 542,87 m2 olduğu, parselin taşınmaz imar planında ve imar parselasyonu yapılmış olup imar planında bitişik nizam 5 katlı konut alanına isabet ettiği, taşınmazın çevresinde yapılaşmanın tamamlanmış durumda olduğu, tamamen meskun sahada ve her türlü belediye hizmetlerinden istifade ettiği, alt yapı sorunu bulunmadığı, topoğrafik yapı olarak az eğimli bir yapıya sahip olduğu, parselin bulunduğu bölgedeki yapılaşmaların konut amaçlı olduğu, taşınmazın 2. Bulvar yoluna, Mete Adanır kapalı spor salonuna yakın bir bölgede yer aldığı, davaya konu parsel taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti/irtifakı kurulmamış olan betonarme karkas tarzında yapılmış zemin kat ve zemin kat üstü 3 adet normal kattan oluşan bir yapı bulunduğu, binanın iç ve dış kısımlarının sıvasının yapılmış olup zemin katın ön cephesi iç kısımlarının boyasının yapıdığı, binadaki pencerelerin PVC doğrama, bağımsız bölümlerin bölümlerin 3 adeti dış kapılarının çelik kapı 1 adet bağımsız bölümün dış kapısının ahşah kapı olarak yapıldığı, binanın giriş dış kapısını demir kapı olarak yapıldığı, binanın çatısının yapılmış olduğu, binanın 1. kat kısmına kadar merdivenlerin mozaik kaplama, diğer kısımdaki merdivenlerde kaplama yapılmamış beton olarak bırakıldığı, binada asansör yapılmadığı, binanın merdivenlerinde demir korkuluk takıldığı, binanın ısıtma sisteminin sobalı olduğu, binanın toplam inşaat alanının 370,00 m2 olduğu,

Adresi : Selahiye Mahallesi, Sevinç Sokak, No: 13 İlkadım/Samsun İlkadım / SAMSUN

Yüzölçümü : 542,87 m2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam (A-5) 5 katlı konut alanı içerisinde kalmaktadır. TAKS : 0,30, KAKS:1,50

Kıymeti : 3.765.932,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.