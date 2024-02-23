SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 / 00:01

T.C.

SAMSUN2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/575 Esas 14/01/2024

Konu : İLANEN TEBLİGAT

İLAN METNİ

Davacı , MERİDA PARK EKİPMANLARI VE PEYZAJ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ tarafından dosya kapsamında daha önce kendilerine ilanen tebligat yapılan davalılar Saffet Ünal ve Rukiye ÇALGAN ve diğer davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası sonucu verilen aşağıda hüküm kısmı yer alan gerekçeli kararın Osman ve Fatma oğlu 285***426 TC. Kimlik numaralı Rukiye ÇALGAN'a ve Mustafa ve Hatice oğlu 294***370 T.C. Kimlik numaralı Saffet ÜNAL'a ilan metninin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına karar verilmekle aşağıda hüküm kısmı yer alan gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM:

Davanın KABULÜ ile;

1-A)Samsun ili Tekkeköy ilçesi Tekkeköy Mah. 48 ada 7 parsel sayılı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm yükümlülükleri ile birlikte satılarak giderilmesine, satış işlemlerinin İİK'nun hükümlerine göre ve umuma açık artırma suretiyle yapılmasına,

B) Satış bedelinin tapu kaydı ve veraset ilamında gösterilen paylar oranında taraflara verilmesine,

2-Satış memuru olarak Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün tayinine,

3-Satış bedeli üzerinden %011,38 oranında karar ve ilam harcının taraflardan hisseleri oranında tahsili ile hazineye irad kaydına (davacı tarafça peşin verilen harcın mahsubuna),

4-Davacı tarafından ödenen 31,40-TL peşin harç, 14,50-TL başvurma harcı, 571,90-TL keşif harcı, 1.420,00-TL bilirkişi ücreti,150,00-TL araç ücreti, 1.646,10-TL İlan, 1.558,30-TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 5.392,20-TL yargılama giderinin davalılardan hisseleri oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Hüküm tarihi itibariyle alınması gerekli olan 80,70-TL peşin harcın başlangıçta yatırılan 31,40-TL harçtan mahsup edilerek eksik olan 49,30-TL karar ve ilam harcının taraflardan hisseleri oranında alınarak hazineye irat kaydına,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan 8.900,00-TL maktu vekalet ücretinin davalılardan tapu kaydı ve veraset ilamında gösterilen paylar oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

7-HMK'nun Gider Avansı Tarifesinin 5.maddesi gereğince yatırılan gider avans bakiyesinin karar kesinleştiğinde davacı tarafından hesap numarası bildirildiğinde bu hesaba yazı işleri müdürünce yatırılması, bildirilmediğinde masrafı avanstan karşılanmak kaydı ile PTT aracılığı ile davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve dahili davalı Ali Genç'in yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6100 sayılı Yasanın HMK'nun 341. ve devamı maddeleri gereğince (2 hafta) içerisinde mahkememize veya bulundukları yer emsal mahkemeye verilecek dilekçe veya sözlü temyiz beyanının zabıt katibince tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 06/10/2022