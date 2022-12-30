Adliye otoparkında silah bulundu: 2 gözaltı

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinin Samsun Adliyesi'nde görevli personeli, bir ihbar üzerine çalışma başlattı.
Adliyenin arkasındaki otoparkta belirlenen araçta arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 şarjör, 82 fişek ile 39 kartuş ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
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