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Adliye otoparkında silah bulundu: 2 gözaltı

Samsun Adliyesi otoparkında bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız silahlar ile mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 17:52
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Samsun Adliyesi otoparkında bir araçta silah bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı

Adliye otoparkında silah bulundu: 2 gözaltı
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AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şubesinin Samsun Adliyesi'nde görevli personeli, bir ihbar üzerine çalışma başlattı.

Adliyenin arkasındaki otoparkta belirlenen araçta arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 şarjör, 82 fişek ile 39 kartuş ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

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