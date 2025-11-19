Samsun-Amasya sınırındaki 'toprak' krizi: "Topraklarımızdan asla vazgeçmeyiz"

Amasya İl İdare Kurulu’nun, Samsun’un Ladik ilçesindeki 3 mahalleyi kapsayan 500 dönümlük alanın Suluova ilçesine bağlanması yönündeki talebi, iki şehir arasında krize yol açtı. Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, karara sert tepki göstererek, "Topraklarımızdan asla vazgeçmeyiz" dedi.



Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 3. birleşimi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, "İlimiz Ladik ilçesi (Akyar, Saray, Tüfekçidere Mahalleleri) ile Amasya ili Suluova ilçesi (Derebaşalan ve Soku Köyleri) arasında, özellikle mera vasıflı arazilerin kullanımı ve tescili kaynaklı uzun süredir devam eden bir sınır anlaşmazlığı ile ilgili olarak anlaşmazlığın çözümü amacıyla tarafımıza gelen İl İdare Kurulu kararı hakkında Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mütalaası" başlıklı teklif de ele alındı. Meclise sunulan teklifte, şehirlerarası sınırların 9 Şubat 1945’te belirlendiği şekliyle korunması gerektiği belirtilerek İçişleri Bakanlığı’na "toprak alınmaması" yönünde görüş bildirilmesi karara bağlandı.

"BU TALEBİN İZAHI MÜMKÜN DEĞİL"

İhlas Haber Ajansı’na(İHA) konuşan Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Amasya’nın talebini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Şehirlerarası sınırların mevcut haliyle kalmasının doğru olacağını ifade eden Adnan Topal, "Samsun ve Amasya arasındaki sınırlar 9 Şubat 1945 tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından belirlenmiş. Daha sonraki süreçte Amasya İl Özel İdaresi bir rapor düzenleyerek bizim 3 mahallemizi kapsayan yaklaşık 500 dönümlük bir bölgeyi kendi sınırları içerisine, Amasya bölgesine almak istiyor. Bunun izahı mümkün değil, kabul edilebilir bir durum değil. Topraklarımız bize lazım, niye verelim? Bu sınırlar daha önceden belirlenmiş. Biz, Ladik ilçesi olarak buna kesinlikle karşıyız. Ne yapılması gerekiyorsa da yapacağız. Konunun takipçisiyiz. Mecliste görüşülen teklifte biz meclis üyelerinden sadece bir görüş istendi. Burası karar mercii yeri değil. Kararı İçişleri Bakanlığı verecek. Bizler meclis olarak kararımızı ‘olumsuz’ olarak bildirdik. Çalışmalarımız devam edecek. AK Parti İl Başkanlığımızla veya Ankara’daki temaslarımız ile bu konuyu tekrar gündeme getireceğiz. Topraklarımızdan asla vazgeçmiyoruz. Toprağımız bizimdir, sınırlarımız bellidir. Devletler ve ülkeler arasında toprak mücadelesi olurken şimdi iller arasındaki bu mücadelenin de yersiz ve zamansız olduğunu düşünüyorum. Sadece Ladik olarak değil, Samsun’un bütününde 17 ilçe olarak sınırın bozulmasını asla kabul etmiyoruz. Samsun-Amasya sınırı 9 Şubat 1945 yılında nasıl çizildiyse o şekilde kalsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Toplantıda toplam 41 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı ve Kasım ayı meclis toplantıları tamamlandı.