Samsun Asarcık İmar işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Samsun Asarcık İmar, bekçi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
Mülakat bilgileri adaylara daha sonra bildirilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
İlçe sınırları içerisinde ikamet etmek
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik belgesi
İkametgah
Sağlık raporu
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