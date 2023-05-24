Samsun Atakum’da genç kızlara destek

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi, ekonomik nedenlerden dolayı hijyenik pede ulaşamayan genç kızlar için özel bir çalışma başlattı. Merkez, sağlıklı gelişimleri için talep eden genç kızlara hijyenik ped sağlayacak.

“LÜKS DEĞİL, İHTİYAÇ”

Regl ürünlerinin lüks değil, temel bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Özgecan Kadın Danışma Merkezi Koordinatörü Hicran Karadoğan Kınık, “Hijyenik pedler temel bir ihtiyaç olmasına rağmen, dünyada birçok kişinin maddi veya kültürel sebeplerle erişemediği ya da çok zor temin edebildiği ürünler arasında yer alıyor. Türkiye'de her 10 kızdan 1’i ekonomik durumu sebebiyle regl ürünleri alamıyor ve okula devamsızlık yapmak zorunda kalıyor. Sağlıkla büyüyen kızlarımızın kalplerinden filizlenecek mutluluğa ortak olmak için ekonomik nedenlerden dolayı hijyenik pede ulaşamayan genç kızlarımıza destek oluyoruz. Genç kızlarımız bize İstiklal Mahallesi 826. Sokak’taki merkez binamızdan, 444 40 12 numaralı telefondan ya da '[email protected]' mail adresinden ulaşabilirler” diye konuştu.