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Samsun Atakum’da icradan satılık daire

T.C. Samsun icra Dairesi tarafından Samsun Atakum'da 191 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 10:55
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Samsun Atakum’da icradan satılık daire

Samsun Atakum’da icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Samsun İli, Atakum İlçesi, ATAKUM Mahallesi, 42 Ada, 37 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Mimari projesine göre net 171 m2 brüt 191 m2 kullanım alanına sahiptir. Mevcut haliyle kullanılmaktadır. Mesken 3 yatak odası, ebeveyn yatak odası, salon, mutfak, wc, banyo, ebeveyn duşu, antre, hol ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Meskenin giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı olup doğalgaz bağlantısı yapılmıştır. Pencere doğramları PVC olup ısınma sistemi kaloriferlidir. Taşınmazın odaların kapılar ahşap kapı, duvarlar plastik boyalı, tavanlarda kartonpiyer süslemeleri mevcuttur. Taşınmazın ıslak mekanlarında yerler ve duvarlar seramik kaplı mutfak dolapları mevcuttur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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