Samsun Atakum’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Samsun İl, Atakum İlçe, ATAKUM Mahalle/Köy, 131 Ada, 7 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Samsun İli, Atakum İlçesi, Atakum Mah. 131 Ada 7 Parselde bulunan taşınmazın Arsa özelliği :Çevresinde yapılanma tamamlanmıştır. Arsa, eğimsiz düz bir topoğrafyaya sahiptir. Alparslan Bulvarına yaklaşık 100,00 metre, Atatürk Caddesinde yaklaşık 250,00 metre, City Mall AVM'ye yaklaşık 180,00 metre, Medical Park Hastanesi'ne yaklaşık 250,00 mesafededir. Belediyenin sağladığı tüm hizmetlerden yararlanmaktadır. Elektrik, su, kanalizasyon, telefon ve ulaşım gibi problemi bulunmamaktadır. Binanın özelliği : Mesken , Bodrum, Zemin + 4 Normal Katlı Betonarme Karkas Apartmandır. Binanın dış cephesi boyalı olup PVC pencere doğramaları mevcuttur. Dış cephede mantolama vardır. Apartman zeminleri seramik ile kaplıdır. Daire içerisine girilememiştir. Belediye kayıtlarından projeleri bulunarak incelemeler yapılmıştır. Mesken Salon +2 Yatak Odası + Banyo + WC + Antre + Hol + Mutfak+Oturma Odası + Balkondan oluşmaktadır. Dairenin dış kapısı çelik kapılı dır. Binanın doğalgaz bağlantısı olup dairenin iç bağlantısı yoktur. Binada asansör bulunmaktadır. Yapı ruhsatı 2008 tarihlidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.