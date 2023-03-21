21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsun Atakum’da icradan satılık daire

T.C. Samsun İcra Dairesi tarafından Samsun Atakum'da 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:36
Takip Et

Samsun Atakum’da icradan satılık daire

Samsun Atakum’da icradan satılık daire
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Samsun İl, Atakum İlçe, ATAKUM Mahalle/Köy, 131 Ada, 7 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm Samsun İli, Atakum İlçesi, Atakum Mah. 131 Ada 7 Parselde bulunan taşınmazın Arsa özelliği :Çevresinde yapılanma tamamlanmıştır. Arsa, eğimsiz düz bir topoğrafyaya sahiptir. Alparslan Bulvarına yaklaşık 100,00 metre, Atatürk Caddesinde yaklaşık 250,00 metre, City Mall AVM'ye yaklaşık 180,00 metre, Medical Park Hastanesi'ne yaklaşık 250,00 mesafededir. Belediyenin sağladığı tüm hizmetlerden yararlanmaktadır. Elektrik, su, kanalizasyon, telefon ve ulaşım gibi problemi bulunmamaktadır. Binanın özelliği : Mesken , Bodrum, Zemin + 4 Normal Katlı Betonarme Karkas Apartmandır. Binanın dış cephesi boyalı olup PVC pencere doğramaları mevcuttur. Dış cephede mantolama vardır. Apartman zeminleri seramik ile kaplıdır. Daire içerisine girilememiştir. Belediye kayıtlarından projeleri bulunarak incelemeler yapılmıştır. Mesken Salon +2 Yatak Odası + Banyo + WC + Antre + Hol + Mutfak+Oturma Odası + Balkondan oluşmaktadır. Dairenin dış kapısı çelik kapılı dır. Binanın doğalgaz bağlantısı olup dairenin iç bağlantısı yoktur. Binada asansör bulunmaktadır. Yapı ruhsatı 2008 tarihlidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
2
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
3
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
7
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿ ABD sınır ihlali yapınca Rus savaş uçakları havalandı
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Sele kapılan tır sürücüsünü arama çalışmaları bir haftadır sürüyor
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Vicdansızlar tilkiyi vurup ağaca astı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
﻿Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.