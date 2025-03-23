Samsun, Atakum'da İmamoğlu protestosu

Samsun Atakum ilçesinde CHP İl Başkanlığı öncülüğünde yurttaşlar Ekrem İmamoğlu’na destek için Lozan Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Zafer Partisi İl Başkanı Alperen Carus, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan katıldı.

Yürüyüşün ardından kitleye seslenen Zafer Partisi İl Başkanı Alperen Carus, şunları kaydetti:

Arkadaşlar, siz bugün Melih Gökçek'i ifadeye dahi çağırmamışken Ekrem İmamoğlu'na bu muameleyi yapıyorsanız adaletten bahsetmek mümkün mü? Siz bugün Zehra Taşkesenli’ye onunla hiçbir şey yapmıyorken bugün Ekrem İmamoğlu'na bu muameleyi yapmak doğru mu? Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ haksız hukuksuz yere altmış bir gündür ceza evinde tutuyorken adaletten bahsetmek mümkün mü arkadaşlar? Bu adaletsizliğe hep beraber isyan edeceğiz, tavrımızı koyacağız, buna boyun eğmeyeceğiz.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, şunları söyledi:

Daha sonra söz alan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan’da şu ifadeleri kullandı:

Demokrasinin tanımını bir kez daha hatırlatıyorlar bizlere. Nedir demokrasi? Çoğunluğun tercihinin yönetimde karşılık bulduğu yerdir. İşte bu o da hepiniz az önce tercihinizi yaptığınız Atakum Belediyesi'nin başkanıyla hep beraber alkışladınız. Demokrasinin tanımı nedir biliyor musunuz? 30 yıl önce söylediler. Genç kardeşlerimiz daha doğmadan önce cumhuriyete dönük demokrasiye dönük niyetlerini şöyle anlattılar. Demokrasi bizim istediğimiz durağa gideceğimiz bir trendir. 2025 yılında Ekrem İmamoğlu'nun hakkına çökerek, İstanbul ilçelerine çökerek istedikleri durağa geldiklerinin mesajını vermek istiyorlar. Buna izin verecek misiniz? Neden İmamoğlu neden? Herkes diyor ki üç defa yendi. İmamoğlu dört kez yendi. Hep beraber eylem yapacağız, hep beraber. İmamoğlu çıkana kadar sokaklardayız. Bunları dört kez yendi Ekrem Başkan. Peki nasıl yendi? Kent Lokantaları ile yendi. Kreşlerle yendi. Annelere verdiği desteklerle yendi. Çocuklara verdiği desteklerle yendi. Ve İstanbul'u metro hattı yaparak kentsel dönüşümler yaparak yendi. Neden İmamoğlu? Çünkü İmamoğlu demokrasiye sahip çıkıyor. Cumhuriyet'e sahip çıkıyor. Allah'tan ve ailesinden sonra kendini Mustafa Kemal'e borçlu hissediyor arkadaşlar. Hepimiz Mustafa Kemal'e borçluyuz. Burada yaşlı abilerimizden, ablalarımızdan yeni doğmuş bebeklerimize kadar Atatürk'e borçluyuz. Ekrem İmamoğlu demokrasiye sahip çıktığı için, cumhuriyete sahip çıktığı için, gençlere sahip çıktığı için, çocuklara sahip çıktığı için, emeklilere sosyal yardım yaptığı için İstanbul'un orta yerinde çiftçiye sahip çıktığı için İmamoğlu'na çöküyorlar. İmamoğlu ne dedi seçim kampanyasının başında? Çok çalışacağız. Çok kazanacağız, eşit paylaşacağız.