Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Meclisi, Kasım ayı ilk toplantısında 69 maddeyi gündemine aldı. Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesinin 2026 yılı mali bütçeleri, toplam 38 milyar 690 milyon TL olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

SBB Meclisi Kasım Ayı 1. Birleşimi 1. Oturumu, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı. 57 gündem, 5 ek gündem ve 7 meclis üyelerinin teklifi olmak üzere toplam 69 madde teklifi gündeme alındı. Gündeme alınan maddeler, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Havale edilen maddeler arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçede 2026 yılında geçerli olacak mali yılı bütçe teklifleri de yer aldı.



SAMSUN VE TÜM İLÇELERİNİN 2026 MALİ YILI BÜTÇESİNİN TAMAMI 38 MİLYAR 690 MİLYON TL

Mecliste gündem maddeleri arasında mali yılı bütçeleri dikkat çekti. Buna Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı mali bütçesi 21 milyar 711 milyon TL, Atakum Belediyesi’nin 3 milyar 350 milyon TL, İlkadım Belediyesi’nin 2 milyar 873 milyon TL, Çarşamba Belediyesi’nin 1 milyar 957 milyon TL, Bafra Belediyesi’nin 1 milyar 885 milyon TL, Tekkeköy Belediyesi’nin 1 milyar 200 milyon TL, Canik Belediyesi’nin 1 milyar 150 milyon TL, Vezirköprü Belediyesi’nin 955 milyon TL, Terme Belediyesi’nin 850 milyon TL, Havza Belediyesi’nin 621 milyon TL, 19 Mayıs Belediyesi’nin 395 milyon TL, Kavak Belediyesi’nin 337 milyon TL, Ladik Belediyesi’nin 333 milyon TL, Alaçam Belediyesi’nin 300 milyon TL, Salıpazarı Belediyesi’nin 225 milyon TL, Ayvacık Belediyesi’nin 200 milyon TL, Asarcık Belediyesi’nin 175 milyon TL ve Yakakent Belediyesi de 170 milyon TL olarak öngörülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Böylece SBB ve 17 ilçenin 2026 yılı mali bütçesi toplamda 38 milyar 690 milyon TL olarak komisyona gönderildi.



BELEDİYE İŞÇİLERİNİN BAŞKA SENDİKAYA GEÇMESİ KONUSU

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, Büyükşehir Belediyesi’nde 7 bin 300 çalışan bulunduğunu, bunlardan 4 bin 300’ünün sendikalı olduğunu, sendikalı çalışanların mobbinge maruz kalarak başka sendikaya geçmeye zorlandığını iddia etti. 3 binden fazla işçinin bu nedenle başka sendikaya geçtiğini öne süren Tekcan, ellerinde yazışma ve ihbarlar olduğunu, eski sendikada sadece 300 işçinin kaldığını ifade ederek durumun olağan akışa uygun olmadığını ifade etti.



"SENDİKAYA DÖNÜK BİR TALEP, SÖYLEM OLMAMIŞTIR"

Kendisine ve belediyeye yöneltilen eleştirilere cevap veren Nihat Soğuk ise iddiaları reddederek, "Meclis Başkanvekili olarak her konuda açık ve net birisi olduğumu en yakın siz biliyorsunuz. Ne belediye başkanımızın ne de idaredeki arkadaşlarımızın sendikaya dönük olan bir talebi, serzenişi, bir söylemi olmamıştır. Geçen ay da bunu dile getirmiştim. Kamuoyunda, basında ve yazılı mecralarda bir takım şeyler söylenebilir. Bunları benim kontrol etme gibi bir durumum söz konusu olamaz. O zaman, ‘vatandaşın hür iradesiyle istediği sendikada kalabilir, geçebilir. Buna benim müdahale etme lüksüm olamaz’ demiştim, yine anı durumdayım. Eğer sizin bir duyumunuz, bilgi ve belgeniz varsa bunları ortaya koyabilirsiniz. Yine aynı noktadayım" dedi.

Söz konusu maddeler komisyonda görüşüldükten sonra son meclis toplantısında karara bağlanacak.