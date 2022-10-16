﻿Samsun Çarşamba İmar işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Samsun Çarşamba İmar, 1 adet tesis yöneticisi olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi 18 Ekim 2022.
BAŞVURU ŞARTLARI
En az lise veya dengi okul mezunu
Askerlik hizmetini yapmış olmak
Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Samsun Çarşamba İmar, 1 adet tesis yöneticisi olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu.
Son başvuru tarihi 18 Ekim 2022.
BAŞVURU ŞARTLARI
En az lise veya dengi okul mezunu
Askerlik hizmetini yapmış olmak
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