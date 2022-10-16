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Samsun Çarşamba İmar işçi alacak

Samsun Çarşamba İmar, 1 adet tesis yöneticisi olarak çalışacak işçi alacağını açıkladı. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2022.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 08:37
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Samsun Çarşamba İmar işçi alacak

Samsun Çarşamba İmar işçi alacak
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Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Samsun Çarşamba İmar, 1 adet tesis yöneticisi olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 18 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu
Askerlik hizmetini yapmış olmak

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