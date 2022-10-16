﻿Samsun Çarşamba İmar işçi alacak

Memurlar.net'te yer alan bilgilere göre; Samsun Çarşamba İmar, 1 adet tesis yöneticisi olarak çalışacak işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 18 Ekim 2022.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise veya dengi okul mezunu

Askerlik hizmetini yapmış olmak