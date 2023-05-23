Samsun Çarşamba’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Çarşamba’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Çarşamba ilçesinde uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen şüphelilere ait 16 farklı ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez JASAT timi, uyuşturucu köpekleri ve ayrıca çok sayıda ekip katıldı.

Aramalarda; yaklaşık 6 gram metamfetamin, yaklaşık 3 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenek, 47 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 70 adet mermi ele geçirildi. Ekiplerce 13 şüpheli gözaltına alındı.

13 şüphelinin Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

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