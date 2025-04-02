Samsun' da ani sağanak hayatı felç etti

Güne güneşli ve sıcak hava ile başlayan Samsunlular, öğlen saatlerinde gelen sağanak ile neye uğradıklarını şaşırdı. Vatandaşlar, çarşı-pazarda Ramazan tatilinin keyfini çıkartırken aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalandı. Şanslı vatandaşlar tente ve ağaç altlarına sığınırken, ortada kalan vatandaşlar ise sağa-sola kaçıştı. Vatandaşların kaçışma anları ve sağanakla mücadelesi de kameralar tarafından anbean kaydedildi. Sağanağın yanı sıra zaman zaman da fındık büyüklüğünde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'da yağmur ve sağanağın gün boyu aralıklarla devam edeceği uyarısında bulunurken, hava sıcaklığının da 3 ila 6 derece arasında düşmesinin beklendiğini duyurdu.