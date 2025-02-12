Samsun 'da lise pansiyonunda baca yangını

Ali Yazan /Samsun

Terme’de lise pansiyonunda baca yangını çıktı. Samsun'un Terme İlçesinde bir lisenin öğrenci pansiyonunun bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin erkek öğrenci pansiyonun bacasında yangın çıktı. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, pansiyon güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangın maddi hasarlı olarak atlatıldı.