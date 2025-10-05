Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri: Sumud Filosu'na yönelik saldırı insanlığa yapılmıştır

İlkadım ilçesindeki Bulvar AVM girişi önünde toplanan grup adına hazırlanan açıklamayı, Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri Dönem Yürütmesi Üyesi Ayten Kutlu okudu. Kutlu, Sumud Filosunun uluslararası sularda “Netanyahu hükümetine ait askeri gemilerin saldırısına uğradığını” belirterek, “Bu müdahale yalnızca uluslararası hukukun ihlali değil, insanlığın ortak vicdanına vurulmuş ağır bir darbedir” dedi.

Gazze’nin 18 yıldır abluka altında olduğunu ifade eden Kutlu, “İki yıldır süren ve artık soykırıma dönüşen savaşla birlikte açlık, yoksulluk ve ilaçsızlık birer silaha dönüştürülmüştür” diye konuştu.

Kutlu, filoya yönelik müdahalenin “insani yardımı engellemenin yanı sıra küresel dayanışmaya ve adalet mücadelesine saldırı” anlamına geldiğini dile getirerek, filonun “dünyanın dört bir yanından halkların barışçı iradesini temsil ettiğini” vurguladı.

Kutlu, Türkiye’nin İsrail ile yürüttüğü tüm ticari, ekonomik, askeri ve diplomatik ilişkilerin derhal durdurulmasını, ABD askeri üslerinin kapatılmasını, Gazze’ye uluslararası denetim altında kesintisiz insani yardım koridoru açılmasını istediklerini bildirdi.