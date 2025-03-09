Samsunspor evinde hata yapmadı

Süper Lig'de ilk 3 mücadelesi veren Samsunspor sahasında lig sonuncusu Adana Demirspor'u 3-2'lik skorla zor da olsa geçmeyi başardı.
Karadeniz ekibi 2 hafta sonra kazanırken, Adana Demirspor'un galibiyet hasreti ise 10 maça çıktı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
5. dakikada ceza sahası içinde kendi arasında pas yaparken kaleci Murat'ın pasında araya giren Soner Aydoğdu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
11. dakikada sol kanattan Bola’nın pasında Soner Aydoğdu, ceza yayı içinden gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
30. dakikada defansın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Salih Kavrazlı'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan’ın sağından ağlarla buluştu. 2-1
63. dakikada Zeki’nin sağdan taraftan ortasında ceza sahası içinde Emre Kılınç, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
80. dakikada ceza sahası sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tayfun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
90+3. dakikada Tait'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muja'nın şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.