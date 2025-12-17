İlkadım Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu (TEŞAT) işbirliğiyle düzenlenen "Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu" etkinliği, OMÜ'de üniversitelilerle, 19 Mayıs Lisesi'nde ise lise öğrencileriyle gerçekleştirildi.

2009'da UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne giren Karagöz, gençlerden büyük beğeni topladı.

"KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP"

Karagöz'ün korunması, yaşatılması ve geleceğe taşınmasının önemini vurgulayan Başkan İhsan Kurnaz, "2009 yılında UNESCO ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili’ Listesi’ne kaydedilen, Türk mizah anlayışının estetik değerlere göre biçimlendiği, kültürel belleğin zenginliğini ve çeşitliliğini gösteren bir aktarımı ve geleneksel gösteri sanatlarının önemli bir dalı olan Karagöz’ü gençlerimizle buluşturduk. Kültürümüzün ve geleneksel sahne sanatlarımızın en önemli figürlerinden olan Karagöz’ü kültür aktarımının önemli bir unsuru olarak görüyor ve bu noktada gençlerimize ulaştırıyoruz.

Bu kapsamda, Hayali Kemal Ata Gür tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve 19 Mayıs Lisesi’ndeki öğrenci kardeşlerimize gösteri sunuldu. Yalnızca bir eğlence aracı olmayıp, aynı zamanda kültürel kimliğin korunmasına katkı sunan önemli bir sanat dalı olarak kabul edilen gölge oyunu karakterlerimiz Hacivat ve Karagöz’ü, Bizim Mahalle etkinliklerimizde sokaklarımıza da tanıtma fırsatı yakalamıştık. İlkadım Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz bazı etkinliklerde, faaliyetlerde ve gösterilerde Karagöz’e yer vererek Türk mizahının köklü geçmişini ve bu değerli kültürel zenginliğimizi geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Bu buluşmanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.