Samsun gözünü sürprizle açtı!

Kaynak: İHA
Samsun gözünü sürprizle açtı!

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından belediye ekipleri temizleme çalışmalarına başladı.

Vezirköprü'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte ilçenin yüksek kesimleri ve merkezi karla kaplandı. Kar yağışı herkesi şaşırtırken, çiçek açan ağaçlar beyaza bürününce güzel manzaralar oluştu.

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Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ederken, yer yer kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.

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Belediye ekipleri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında yollardaki kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam etti.

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Bölgedeki kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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