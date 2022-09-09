﻿Samsun'da 23 araç zincirleme kaza yaptı. Çok sayıda yaralı var

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana eldi. Edinilen bilgilerde, otogar istikametinden Belediye Evleri istikametine seyir halinde olan bir kamyondan yola mazot döküldü. Arkadan gelen araçlar yola dökülen mazottan kaydı. Zincirleme kaza meydana geldi.

ÇOCUKLAR DAHİL 18 KİŞİ YARALANDI

Aralarında tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ile otomobillerin de bulunduğu 23 araç birbirine girdi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan dolayı yol araç trafiğine kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiği açmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.