Samsun İlkadım'da iş yerine kurşun yağdırdılar: 4 şüpheli gözaltında

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun İlkadım'da iş yerine kurşun yağdırdılar: 4 şüpheli gözaltında

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Unkapanı Mahallesi'nde, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili şok edici bir olay yaşandı.

İddialara göre, C.T. (21) adlı şahıs, husumetli olduğu C.A.'nın (29) iş yerine pompalı tüfekle ateş etti ve ardından H.A. (24), E.K. (26) ve H.K.U.'nun (26) bulunduğu bir araca binerek kaçtı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin Selahiye Mahallesi'nde saklandıkları bir eve operasyon düzenlendi.

Bu operasyonda suç aletiyle birlikte şüpheliler yakalanarak gözaltına alındılar.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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