﻿Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre; olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay (44) evlerinde tabancayla kendini vurdu.
Ağır yaralanan Lay ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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