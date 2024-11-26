Samsun kırsalında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Samsun'da üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Kasım ayının son günlerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, özellikle kırsal kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Geçen yıllara oranla bu sene erken gelen kış, günlük yaşamda zorluklara yol açtı. Olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan yollar ve elektrik kesintileri, kırsalda yaşayanların hayatlarını güçleştirirken, belediyeler ise karla mücadele çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor.

Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı yüksek kesimlerde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerinin müdahalesi ile yollar açıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Kocadağ mevkisi, Erikli Mahallesi'nde ise kar kalınlığı yaklaşık 80 santime ulaştı. Atakum Belediyesi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı.

Yükseklerde kar, sahil şeridinde ise yağmur etkisini sürdürüyor.