Samsun merkezli dev operasyon! Sahte kadın kıyafetiyle dolandırmışlar

Kaynak: İHA

Samsun merkez 12 ilde 18 kişiden sosyal medya üzerinden sahte kadın kıyafeti ilanıyla 300 bin lira dolandıran 17 kişilik çete düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şebekeye darbe vurdu.

"KADIN KIYAFETİ SATIŞI VAADİYLE DOLANDIRICILIK"

Şüpheliler, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satış ilanları verdiler. Dolandırıcılar, ürün siparişi veren müşterilerle iletişime geçip, "Ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü. İade veya sipariş düzeltme yapılması gerekiyor" gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirdiler. Bu yöntemle 18 vatandaşı toplam 300 bin TL dolandıran şebeke, Samsun polisinin çalışmasıyla tek tek tespit edildi.

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"SAMSUN MERKEZLİ 12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON'

Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin illerinde 26 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

"MİLYONLUK VURGUN ORTAYA ÇIKTI"

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 milyon TL değerinde senet, 12 adet banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 laptop bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi Ancak asıl dikkat çeken detay ise şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ortaya çıktı. 2024 yılı boyunca toplamda 20 milyon TL'lik işlem gerçekleştiği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

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