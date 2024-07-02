Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine dev operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine dev operasyon

Samsun merkezli ve İstanbul'da gerçekleştirilen bir dolandırıcılık çetesine yönelik eş zamanlı operasyonda on kişi gözaltına alındı.

Dolandırıcılara dev operasyon

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon, Samsun ve İstanbul'da sabah saat 05.30 sularında başlatıldı.

Operasyonda, internet üzerinden bungalov, prefabrik ev, konteyner ve motosiklet satışı vaadiyle 22 kişiyi toplamda 1 milyon 870 bin 159 Türk Lirası dolandırdıkları belirlenen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "sahte isim ve hesap kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen A.K. (28), M.K. (24), H.G. (29), U.İ. (22), A.A. (21), H.B. (23) ve U.T.Y. (22) Samsun'da; M.Ç. (31), Y.E. (25) ve F.Ö. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet kurusıkı tabanca, iki adet ruhsatsız tüfek, 41 adet fişek, 78 adet kurusıkı fişek, 32 adet kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma halen devam etmektedir.

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