Samsun Tekkeköy SYDV işçi alacak

Samsun Tekkeköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 19 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Sabıka kaydı bulunmamak.
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