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Şişirdiği lastik bir patladı ki havaya uçurdu. O işçi ölümden döndü

Samsun’da işçi Alşişirdiği iş makinesi lastiğinin bir anda patlaması sonucu savrulup yaralandı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 17:18
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Samsun Tekkeköy'de şişirdiği lastik patlayınca basınç işçiyi üç metre ileriyi uçurdu. O anlar kameraya yansıdı

Şişirdiği lastik bir patladı ki havaya uçurdu. O işçi ölümden döndü
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Samsun'daki olay Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde bulunan iş makinesi tamirhanesinde meydana geldi. Ali A., tamire getirilen iş makinesinin lastiğini şişirmeye başladı.

Bu sırada lastik aniden patladı ve Ali A. savrularak yaralandı. Yanında, onarımda bulunan kişi ise yara almadan kurtuldu. Mesai arkadaşları tarafından çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ali A., tedaviye alındı. Lastiğin patladığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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