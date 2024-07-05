Samsun Terme'de trafik kazası. 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samsun Terme'de trafik kazası. 2 yaralı

Samsun'un Terme’de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun Terme'de trafik kazası. 2 yaralı

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Miliç mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu Karayolunda seyir etmekte olan Erdoğan N. idaresindeki 34 EYE 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şaban N. ve Mevlide N. sağlık ekipleri ve bölgede bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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