Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat

Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat
Düzenleme: Kaynak: AA

Samsun'un doğusu ve Ordu çevresinde bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

1/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de akşam saatlerine kadar bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanakların olacağını bildirdi.

2/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 2

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

3/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 3

Bölgelerimizde Hava Durumu:

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Güneyde kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

4/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 4
  • Bursa: 37°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Edirne: 41°C, Parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Kocaeli: 37°C, Parçalı ve az bulutlu
5/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 5

Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu. Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

6/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 6
  • Afyonkarahisar: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Denizli: 40°C, Parçalı ve az bulutlu
  • İzmir: 39°C, Az bulutlu ve açık
  • Manisa: 40°C, Az bulutlu
7/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 7

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu. Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

8/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 8
  • Ankara: 34°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Çankırı: 37°C, Parçalı bulutlu
  • Eskişehir: 35°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Sivas: 31°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
9/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 9

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerde yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

10/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 10
  • Bolu: 33°C, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Düzce: 36°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Sinop: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Zonguldak: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
11/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 11

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli.

12/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 12
  • Amasya: 35°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Artvin: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli
  • Samsun: 32°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Trabzon: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli
13/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 13

Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli.

14/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 14
  • Erzurum: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli
  • Kars: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli
  • Malatya: 38°C, Parçalı bulutlu
  • Van: 29°C, Parçalı bulutlu
15/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 15

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.

  • Diyarbakır: 41°C, Az bulutlu ve açık
  • Gaziantep: 40°C, Az bulutlu ve açık
  • Siirt: 40°C, Az bulutlu ve açık
  • Şanlıurfa: 42°C, Az bulutlu ve açık
16/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 16

Denizlerde Hava Durumu:

Karadeniz:

  • Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde genel olarak kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, batısında 6 kuvvetinde
  • Dalga: 1,0 ila 2,0 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre
  • Görüş: İyi, yağış anında orta
17/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 17

Marmara:

  • Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
  • Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde
  • Dalga: 0,5 ila 1,5 metre, öğle saatlerinden itibaren 2,0 metre
  • Görüş: İyi
18/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 18

Ege:

  • Hava Durumu: Az bulutlu ve açık
  • Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyi 7; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyde 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde kuzeyde 7 kuvvetinde
  • Dalga: 1,5 ila 2,5 metre
  • Görüş: İyi
19/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 19

Akdeniz:

  • Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
  • Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde genel olarak kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde genel olarak ve akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde
  • Dalga: 0,5 ila 1,5 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre
  • Görüş: İyi
20/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 20

Van Gölü:

  • Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu
  • Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ile gece saatlerinde 6 kuvvetinde
  • Dalga: 0,25 ila 0,75 metre
  • Görüş: İyi
21/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 21
22/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 22
23/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 23
24/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 24
25/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 25
26/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 26
27/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 27
28/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 28
29/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 29
30/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 30
31/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 31
32/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 32
33/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 33
34/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 34
35/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 35
36/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 36
37/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 37
38/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 38
39/39
Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat 39
İlgili Haberler
Bugün sakın bu saatlerde dışarı çıkmayın. Meteoroloji uyardı!
Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden Denizli'ye uyarı
Meteorolojiden Denizli'ye uyarı
Meteoroloji’den Giresun, Trabzon ve Rize’ye uyarı! Kuvvetli sağanak vuracak
Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı
5 gün boyunca gece etkili olacak. Uzman isim uyardı
İstanbul'da nefes almak mümkün değil! Nem oranı rekor üstüne rekor kırdı
İstanbul'da nefes almak mümkün değil! Nem oranı rekor üstüne rekor kırdı
Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu. Dar gelirliler incelemeye başladı
Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu. Dar gelirliler incelemeye başladı
Kars ve Ardahan çevreleri için sağanak uyarısı
Kars ve Ardahan çevreleri için sağanak uyarısı
Burası Maldivler değil Türkiye! Manzarayı gören dönüp bir daha bakıyor
Burası Maldivler değil Türkiye! Manzarayı gören dönüp bir daha bakıyor
Vatandaş seçerek topluyor kilosuna 8 TL ödüyor. Pazarda 30 TL'den satılıyor
Vatandaş seçerek topluyor kilosuna 8 TL ödüyor. Pazarda 30 TL'den satılıyor