Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat

Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde genel olarak kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde genel olarak ve akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde