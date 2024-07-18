Samsun ve Ordu için uyarı! Aman bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de akşam saatlerine kadar bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanakların olacağını bildirdi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Bölgelerimizde Hava Durumu:
Marmara: Parçalı ve az bulutlu. Güneyde kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.
Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı bulutlu. Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu. Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerde yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ile Ordu, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli.
Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli.
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Denizlerde Hava Durumu:
Karadeniz:
Marmara:
Ege:
Akdeniz:
Van Gölü: