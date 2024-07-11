Samsun yol genişletme çalışmalarında altın bulundu iddiası

Ancak ortaya çıkan çukurun aslında 40-50 yıllık bir tuvalet çukuru olduğu belirlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Yavuzlar, Çinik ve Bakacak Mahallesi arasında başlattığı yol genişletme çalışmaları sırasında, çevredeki vatandaşlar arasında hızla yayılan altın bulundu iddiası, bölgede heyecan yarattı. Ancak mahalle muhtarları Bayram Durmuş ve Soner Ar, söylentilerin gerçek dışı olduğunu ve çukurun eski bir tuvalet çukuru olduğunu açıkladılar.

Bakacak Mahallesi Azası İsmail Karabölük ise altın bulunduğu iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, Müze Müdürlüğü yetkilileri de olayın asılsız olduğunu teyit etti.