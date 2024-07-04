Samsun'a 10 tramvay alınıyor. İmzalar atıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve Bozankaya AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Dal'ın katılımıyla düzenlenen törende, bakanlık adına satın alınan 10 tramvay için sözleşme imza altına alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, büyükşehirlerdeki raylı sistem projelerine destek olduğunu belirten Eyigün, Türkiye genelinde 12 şehirde toplamda 950 kilometreden fazla raylı sistem hattı bulunduğunu ve bunun 470 kilometreden fazlasının bakanlık tarafından hayata geçirildiğini ifade etti.

Yalçın Eyigün, şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın önerisi ve direktifleri doğrultusunda Samsun'un ulaşım altyapısı için teknik iş birliği başlattık. Bu proje, Samsun için ulaşım alanında atılacak adımların ilk örneğini teşkil edecek. İkinci adım ise şehir hastanesine gidecek yeni raylı sistem hattının inşası olacak. Samsun için alınacak olan tramvaylar, yüzde 10 gibi bir eğimi aşabilen, Türkiye'de eşi benzeri olmayan, dünyada ise nadir bulunan bir model olacak. Yüksek eğimli parkurlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, güçlü motor kapasitesine sahip bu özel tramvaylar, yüzde 70 yerli üretim oranıyla ilk kez denenecek ve başarıya ulaşacak."

TRAMVAYLARDA YOLCU KONFORUNA YENİLİKLER

2008 yılında alınan tramvaylarda yüzde 8 ile 10 arasında bir yerlilik oranı arandığını hatırlatan Eyigün, "O dönemde yüzde 8 ile 10 arasındaki yerlilik oranına ulaştığımızda mutlu oluyorduk. Daha sonra bu oranı yüzde 30'a, Ankara metrolarında ise yüzde 51'e çıkardık. İstanbul ve havalimanı metrolarında ise yüzde 60 yerlilik oranına ulaştık." dedi.

Eyigün, "Allah'a şükürler olsun ki, Samsun'da yüzde 70 gibi en yüksek yerlilik oranına sahip tramvayları hayata geçireceğiz. Bu, ihalemizin bir şartı olarak belirlendi." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"İhalenin yerli bir firmamız tarafından kazanılması bizleri mutlu etti. Yüzde 70 yerlilik oranıyla Türkiye'deki raylar üzerinde seyahat edecek ilk araçlarımız olacak. Bu araçlar çevre dostu, elektrikle çalışan modellerdir. Yolcu konforunu artırmak adına mevcut araçlarda hangi iyileştirmeler yapılabileceğini değerlendirdik. Bu sayede Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde, sadece yerlilik oranı açısından değil, aynı zamanda iç konfor, yolcu rahatlığı, gençlerimizin bisiklet veya scooter ile seyahat edebilmeleri, engelliler için özel çözümler, Wi-Fi erişimi, şarj cihazları, yolcu bilgilendirme ekranları gibi birçok yenilik sunacak araçlar tasarladık."

Eyigün, tramvayların çift yönlü sürüş imkanına sahip olacağını belirterek, "Her bir aracımız 42 metre uzunluğunda ve 466 yolcu kapasitesine sahip. 10 tramvayımız, 2 milyar lira artı KDV bedelle alınacak ve bu masraf bakanlığımızın bütçesi tarafından karşılanacak. Bu araçlar filomuza eklendiğinde, hem kapasite hem de yolcu konforu artacak, özellikle yoğun saatlerde yaşanan sıkışıklıklar azalacak. Yeni hatlar eklendikçe, araç ihtiyacı açısından dengeli bir büyüme sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Doğan, Samsun'da raylı sistemle her gün 80 bin yolcu taşıdıklarını vurgulayarak, "Ulaşımda yeni tramvaylara ihtiyacımız vardı. Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun'a 10 yeni tren alınması yönündeki direktifleriyle ihale sürecini tamamladı. İhaleyi kazanan yerli firma Bozankaya oldu. 24 ay içinde yeni trenlerimizi teslim almayı umuyoruz. Yerlilik oranının yüksek olması ve yerli bir firmanın Samsun için tren üretecek olması bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Doğan, Samsun'daki mevcut tramvay hattının yeni yapılacak şehir hastanesine ulaşım sağlayacak şekilde genişletilmesi için proje çalışmalarının başladığını ve hastaneye ulaşımın raylı sistemle sağlanacağını belirtti.

Emrah Dal ise Bozankaya'nın kaliteli araçlar ürettiğini ifade ederek, "Bu sayede yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya tren ihraç ediyoruz. Bakanlığımızın ve Genel Müdürümüzün büyük desteğiyle önemli tecrübeler kazandık. Araçlarımız en az yüzde 70 yerlilik oranıyla üretilecek ve yüzde 100 Türk mühendisliği ile tasarlanacak." dedi.

Konuşmaların ardından, tramvay alımı için resmi sözleşme imzalandı.