Samsun’da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kaynak: İHA
Samsun’da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Samsun’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda dolu makaron ele geçirildi. Operasyon sonrası inceleme devam ediyor.

Samsun'da bir depoya düzenlenen baskında 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ile 60 bin dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan araştırmada H.Ö., E.E. ve H.E. isimli şahısların Terme ilçesinde kiraladıkları depoda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron satışı yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen depoya baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 60 bin dolu bandrolsüz makaron ile 1 ton 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Son Haberler
Bandırma’da yangın tatbikatı
Bandırma’da yangın tatbikatı
Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan belirsizliği...
Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan belirsizliği...
Büyükelçi açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu ulusal onura darbedir"
Büyükelçi açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu ulusal onura darbedir"
Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni! Alkış tufanı
Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni!
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Saray'dan ilk açıklama
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Saray'dan ilk açıklama