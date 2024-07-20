Samsun’da 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak kayboldu

Olayın ardından denizde arama çalışmaları başlatıldı.

Emir İşleyen, annesi, babaannesi ve yakınlarıyla birlikte denize girmek üzere Yakakent ilçesine geldi. Bir süre denizde kalan çocuk, akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’nın dalış timi, arama çalışmalarını su altında sürdürdü. Olayı gören bir vatandaş, “Üç çocuk denizde yüzüyordu. Boğulma tehlikesi yaşadılar. Eşim iki çocuğu kurtardı, diğerini ise yakalarken elinden kaydı” şeklinde bilgi verdi.

Emir İşleyen’in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.