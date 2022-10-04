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150 milyon Euro'luk fabrika fındık deposu oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki şeker fabrikasının kullanım şekline Şeker-İş Sendikası'ndan tepki yağdı. Sendika başkanı Türe, ''150 milyon Euro'luk fabrikanın depo olarak kullanılması akla ziyan bir durumdur'' diye konuştu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 09:57
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Samsun'da 150 milyon Euro'luk fabrika fındık deposu oldu. Bir milli servet bu hale getirildi

150 milyon Euro'luk fabrika fındık deposu oldu
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Samsun'daki 150 milyon Euro'luk Çarşamba Şeker Fabrikası 'fındık deposu' olarak kullanılmaya başlandı. Asli görevi kristal şeker üretmek olan ve depolarında şeker çuvalları olması gereken fabrika 'depo' olarak kullanılıyor. Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Şeker-İş Sendikası Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe ise bu durumun pancar üreticilerini üzdüğünü söyledi.

''FABRİKANIN KAPALI KALDIĞI HER AN ZARAR''

Kabuklu Fındık Alım Dönemi açılışı geçen günlerde Çarşamba Şeker Fabrikası’nda yapıldı. Durumu eleştiren Türe, şeker fabrikasının faaliyete geçmemesinin üreticiye de tüketiciye de maddi külfet olduğunu ifade etti. Türe, “Fabrikanın kapalı kaldığı her an Samsun ve Karadeniz esnafının ve bölge halkının hanesine zarar olarak yazılmaktadır. En son şeker üretimini 12 yıl önce yapan ve ambarlarında şeker bulunmayan fabrikadan şeker almak isteyen bölge esnafı diğer fabrikalara yönlendirilmekteler. Bölge esnafı, Kastamonu Şeker Fabrikası’ndan 1 kamyon yani 25 ton şeker aldığında, Çarşamba ilçesine en az 15 bin TL nakliye bedeli ödemek zorunda kalmaktadır. Bu fark ister istemez tüketiciye yansıtılmakta” dedi.

"AKLA ZİYAN BİR DURUM"

Türe şöyle konuştu: 

“Sıfırdan inşa edilmesi en az 150 milyon Euro olan Çarşamba Şeker Fabrikası’nın depo olarak kullanılması aklı başında olan her kesimi üzmektedir. Fabrikanın üretim yapmaması ve depo olarak kullanılması akla ziyan bir durumdur.” 

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Tosyalı Faruk dağcılar
4.10.2022 10:34
Samsun için iyi olmuştur her halde.  
 
Vatandaş Rıza
4.10.2022 10:28
Fabrikayı dış mihraklar kapatmıştır.  
 
Vatansever
4.10.2022 10:12
Hainlikle. Zirvedeyiz maşallah  
 
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