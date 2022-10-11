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17 yaşında tüfekle taksi gasp etti

Samsun'da müşteri gibi bindiği ticari taksi şoförünü pompalı tüfekle tehdit ederek aracını gasp edip kaçan 17 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:48
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Samsun'da 17 yaşındaki çocuk tüfekle taksi gasp etti

17 yaşında tüfekle taksi gasp etti
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İHA'nın haberine göre, olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. R.A. (17), durakta yolcu bekleyen U.T. idaresindeki 55 T 0064 plakalı ticari taksiye yolcu gibi bindi. Çantasında bulunan pompalı tüfeği çıkartıp taksi şoförünün kafasına dayayan R.A, onu ölümle tehdit etti. 

Taksi ile bir süre ilerleyen R.A., şoförü Kışla Mahallesi'nde araçtan aşağı indirip direksiyona kendisi geçerek taksi ile kaçtı. Taksi şoförü U.T., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. 

Samsun polisi, gasp edilen taksiyi bulmak için alarma geçti. R.A. idaresindeki taksinin peşine düşen polis, kovalamaca sonucu Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde onu durdurdu. Polis, R.A.'yı gasp ettiği taksi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

R.A.'nın üzerinden biber gazı ve tüfeğe ait fişek, araçtan ise pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinden gezmek için Samsun'a gelen R.A.'nın taksiyi araçlara olan hevesinden dolayı sürmek için gasp ettiğini söylediği ve çantasında maske ve polis çakar lambasının da ele geçirildi öğrenildi.

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan R.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

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