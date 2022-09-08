8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı

Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı

Samsun'da yola bir kamyondan mazot dökülmesi nedeniyle 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 22:14
Takip Et

Samsun'da 18 kişinin yaralandığı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi

Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı
+
Aa
-

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden Belediye Evleri istikametine seyir halinde olan bir kamyondan yola mazot döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar yola dökülen mazottan kayarak zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında tır, kamyon, kamyonet, hafif ticari araç ile otomobillerin de bulunduğu 23 araç birbirine girdi.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan dolayı yol araç trafiğine kapandı. Trafik ekipleri yolu trafiği açmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

                                          

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
1
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
2
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
3
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
4
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
5
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
6
﻿Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
﻿İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
7
﻿İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Batshuayi'den flaş açıklama
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Jesus'tan Lucescu ile ilgili flaş sözler
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Lucescu'dan şaşkınlık yaratan hareket: Bakın ne yaptı?
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan’a iade etti
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
﻿İngiltere Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi  
﻿Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı
﻿Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı
﻿Samsun'da feci kaza: 23 araç birbirine girdi, 18 kişi yaralandı
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti  
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti  
﻿Azerbaycan, tutuklu 5 Ermeni askeri Ermenistan'a iade etti  
﻿Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Başbakan Truss'tan ilk açıklama
﻿Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Başbakan Truss'tan ilk açıklama
﻿Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Başbakan Truss'tan ilk açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.