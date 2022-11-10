10 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsun'da 180 bin dal makaron ele geçirildi 

Samsun'da polis tarafından araç ile işyerinde yapılan aramada 180 bin dal kaçak makaron ele geçirildi. 

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 20:21
Takip Et

Samsun'da 180 bin dal makaron ele geçirildi 

Samsun'da 180 bin dal makaron ele geçirildi 
+
Aa
-

 Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir işyeri ve bir otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 180 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
                       

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
1
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Mansur Yavaş'tan tüyleri diken diken eden 10 Kasım videosu. Ta ki o ana kadar
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
2
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
3
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿İstifa depremi. MHP yönetimi istifa etti
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
4
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
5
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
6
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
7
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Norveç, Ukrayna'ya 147 milyon dolarlık yardım gönderecek
﻿Norveç, Ukrayna'ya 147 milyon dolarlık yardım gönderecek
﻿Norveç, Ukrayna'ya 147 milyon dolarlık yardım gönderecek
﻿TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi
﻿TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi
﻿TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi
﻿ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla artış kaydetti
﻿ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla artış kaydetti
﻿ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla artış kaydetti
﻿Çanakkale açıklarında yelkenlide 87 göçmen yakalandı
﻿Çanakkale açıklarında yelkenlide 87 göçmen yakalandı
﻿Çanakkale açıklarında yelkenlide 87 göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.