Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte coşkuyla kutlandı.
Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşu açısından önemli bir eşik olan 19 Mayıs, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kurtuluş Savaşı tarihinde önemli bir yere sahip olan Samsun’da 19 Mayıs kutlamaları esnasında çekilen bir görüntü ise infial yarattı.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Araplar, Arapça müzik eşliğinde 19 Mayıs kutlamalarında dans etti.
Skandal olay, Mustafa.515 adlı bir vatandaşın instagram hesabından paylaştığı video ile gündem oldu.
Videoya sosyal medyada vatandaşlar tarafından tepki yağdı.