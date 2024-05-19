Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti

Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar’ın Arapça müziği eşliğinde dans ettiği görüntüler gündem oldu. Görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.
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Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti 1

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte coşkuyla kutlandı.

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Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti 2

Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşu açısından önemli bir eşik olan 19 Mayıs, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti 3

Kurtuluş Savaşı tarihinde önemli bir yere sahip olan Samsun’da 19 Mayıs kutlamaları esnasında çekilen bir görüntü ise infial yarattı.

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Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti 4

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Araplar, Arapça müzik eşliğinde 19 Mayıs kutlamalarında dans etti.

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Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti 5

Skandal olay, Mustafa.515 adlı bir vatandaşın instagram hesabından paylaştığı video ile gündem oldu.

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Samsun’da 19 Mayıs kutlamalarında Araplar Arapça müzik eşliğinde dans etti 6

Videoya sosyal medyada vatandaşlar tarafından tepki yağdı.

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