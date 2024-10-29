Samsun’da 2 araç çarpıştı!

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan İstanbul'a giden Ayhan Çelenk idaresindeki otomobil kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Nurettin Yiğit yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Meydana gelen kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Nurettin Yiğit, kaza yerine gelen ambulansla hastaneye gitmek istemedi.

Vatandaşlar aynı yolda sürekli kaza olduğunu belirtti. Ve yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istedi.