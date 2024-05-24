Samsun’da 2 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu

Kaynak: İHA
Samsun’da 2 gündür haber alınamayan şahıs ölü bulundu

Çarşamba ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, 2 gündür haber alınamayan Aykut Şahin'in cansız bedeni bulundu.

Demircili Mahallesi'nde gerçekleşen bu olay, Şahin'in ailesinin endişe verici sessizliği üzerine yetkililere haber vermesiyle başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kişiyi bulabilmek adına arama çalışmalarına hemen başladı.

Ancak arama çalışmaları sonuç vermedi ve Şahin, Demircili Mahallesi'ndeki bir bahçede kanlar içinde ve başına silahla ateş edilmiş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Şahin'in cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı, ancak detaylar henüz netlik kazanmış değil.

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