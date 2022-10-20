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Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan şahısların evine operasyon

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan şahısların evine jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:22
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Samsun'da 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan şahısların evine operasyon
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Samsun'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişinin evine düzenlediği operasyonda 2 kilo 152 gram kubar esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi ile 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Altunlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terme ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele dahilinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgi üzerine M.K.(28) ve A.Y.'nin (31) evlerine ve evin eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 kilo 152 gram kubar esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. ve A.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Terme Adliyesine sevk edildi.


(Kaynak: İHA)

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