Samsun’da 2 kişi ruhsatsız silah ve mermiyle yakalanarak gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Samsun’da 2 kişi ruhsatsız silah ve mermiyle yakalanarak gözaltına alındı

Samsun'da polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Yakakent ilçesinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Karaaba Mahalesi Kozköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, A.K. (30) ve B.A. (47) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tüfek, 60 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 412 adet tabanca mermisi, 3 adet 7.62 mm çapında fişek ve 1.4 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. ve B.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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