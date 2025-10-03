Samsun’da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana giren trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Şehir Hastanesi yolu üzerindeki 200 Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Erdoğan idaresindeki 55 SV 016 plakalı otomobil, kavşakta Soner Servet Kayhan'ın kullandığı 06 BMN 653 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Soner Servet Kayhan ile diğer araçta bulunan Ahmet Doğramacı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

